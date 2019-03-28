Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Экспансия русского рока на Западе не произошла из-за языкового барьера. Об этом заявила американская певица и продюсер Джоанна Стингрей на презентации своей книги «Стингрей в Стране Чудес» в пресс-центре ТАСС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джоанна Стингрей

По мнению известного популяризатора русского рока на Западе, советским группам помешало выйти на мировой уровень именно то, что их композиции были на русском языке. Стингрей отметила, что на Западе интересовались советскими исполнителями, но языковой барьер давал о себе знать.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джоанна Стингрей в окружении дочери (соавтора книги), переводчика и бывшего мужа

Певица привела в пример состоявшуюся недавно выставку русского искусства в Лос-Анджелесе, которая пользовалась популярностью у местных жителей. Она отметила, что посетители воспринимали произведения искусства вне зависимости от того, где и кем они были созданы. В музыке же присутствует барьер, который не позволяет иностранным слушателям полностью понять смысл песен.

Джоанна Стингрей сегодня, 28 марта, представила свою книгу «Стингрей в Стране Чудес» о своей жизни в Ленинграде и знакомстве с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Юрием Каспаряном и другими звездами ленинградского андеграунда. Благодаря альбому Red Wave, в котором Стингрей собрала композиции групп «Кино», «Аквариум», «Алиса» и «Странные игры», западный мир узнал о русском роке.