Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Американская певица и продюсер Джоанна Стингрей сегодня, 28 марта, представила книгу «Стингрей в Стране Чудес» о своей жизни в Ленинграде и знакомстве с легендарными советскими рокерами на пресс-конференции в ТАСС. В презентации приняли участие музыкант и переводчик Алекс Кан, музыканты Юрий Каспарян, Всеволод Гаккель, Сергей Бугаев (Африка), Виктор Сологуб, а также музыкант и режиссер Александр Липницкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джоанна Стингрей и её дочь Мэдисон

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джоанна Стингрей и переводчик её книги Алекс Кан

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Виктор Сологуб

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На пресс-конференции по поводу презентации книги «Стингрей в стране чудес». Крайний справа — бывший муж писательницы Юрий Каспарян

Джоанна Стингрей приехала в Ленинград периода позднего застоя и познакомилась со всей андеграудной рок-тусовкой того времени, а затем нелегально вывезла их записи за пределы СССР, чтобы познакомить с ними весь мир. Свою книгу она посвятила периоду с 1984 по 1987 год. Помимо этого издания, певица планирует написать еще две части — вторая будет посвящена 1987−1996 годам, а третья станет большим сборником фотографий и интервью с рок-музыкантами.

Над книгой женщина работала в соавторстве со своей дочерью Мэдисон. Девушка отметила, что большим подспорьем в написании стали архивные фото‑ и видеоматериалы Стингрей, которые она собрала за годы жизни в Ленинграде. Снимки присутствуют и на страницах книги.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Мэдисон Стингрей

В создании текста также помогал Александр Кан, который не только перевел его, но и снабдил издание примечаниями и комментариями. Они понадобились в связи с тем, что многие имена, топонимы и факты как из советских, так и из американских реалий того времени неизвестны современному читателю, но важны для понимания исторического контекста.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Переводчик книги Алекс Кан

«В Америке говорят, что нужна целая деревня, чтобы воспитать ребенка. Мне понадобилась целая деревня, чтобы написать эту книгу», — говорит автор.

Участники пресс-конференции заметили, что «Стингрей в Стране Чудес» будет интересна как поколению 80-х годов, так и современной молодежи. По словам журналиста Александра Кушнира, который принял участие в телемосте Петербург — Москва, книга читается «как рок-н-ролл». Книга вышла тиражом в 2 тыс. экземпляров, однако, как отметили издатели, их уже раскупили, поэтому в апреле выйдет дополнительный тираж.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Телемост с журналистами и представителями московского издательства

В 1984 году Джоанна Стингрей впервые приехала в Ленинград, где познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Юрием Каспаряном и другими звездами ленинградского андеграунда. Благодаря Стингрей западный мир узнал о роке в СССР и услышал его. Американская певица стала продюсером легендарного альбома Red Wave, в котором собраны композиции рок-групп «Кино», «Аквариум», «Алиса» и «Странные игры». Сборник вышел в 1986 году в США и Канаде.