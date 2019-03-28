Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. С начала зимы 2018−2019 года в Санкт-Петербурге выпало 223 сантиметра снега. За сезон с городских улиц и дворов вывезено более 3,8 млн кубометров снега. Об этом 28 марта сообщил депутатам городского Законодательного собрания заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь в феврале 2019 года

Главными проблемами при уборке города в этом зимнем сезоне Малинин назвал скапливающуюся под водосточными трубами наледь, снег, сбрасываемый с крыш при уборке, припаркованные автомобили, а также задержки грузовиков на снегоплавильных пунктах при приеме вывозимого снега.

Негативно на ситуацию с уборкой снега и наледи повлияло недостаточное финансирование комитета по благоустройству в течение нескольких лет и, как следствие, недостаток уборочной техники и персонала. По словам замглавы комитета, именно это не позволяет оперативно очищать дороги Петербурга при сильных осадках.

В свою очередь, замглавы Жилищного комитета Сергей Шарлаев отметил, что в Петербурге подлежат очистке от снега около 12,5 тысячи крыш. За зиму они чистились более 70 тысяч раз, то есть каждая крыша — не менее пяти раз.

Для предотвращения образования на кровлях сосулек и ледяных глыб будут продолжены работы по нормализации температурно-влажностного режима на чердаках, так называемая программа «Холодный чердак». В 2018 году такие работы выполнены уже в 2129 домах.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга, выслушав чиновников, депутаты обратили внимание на ряд системных ошибок в организации уборки города в зимний период.

Среди таких упущений названо недостаточно эффективное взаимодействие между администрациями районов, предприятиями, выполняющими уборку, управляющими компаниями, ГИБДД и другими ведомствами.

«Кроме того, депутаты высказались за необходимость поиска новых решений при уборке улиц, организации дорожного движения, использовании антигололедных средств, теплоизоляции крыш», — отметили в Мариинском дворце.

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Добавим, что зимний сезон в Петербурге пока не закрыт. По данным синоптиков, 29 марта в начале ночи в городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью 0…+2 градусов, днем +8…+10 градусов. Утром на дорогах местами гололедица.

Напомним, в Петербурге более 4 тысяч человек получили травмы из-за гололеда и сосулек за минувшую зиму.