Москва, 28 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Отправка российских военных в Каракас полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дмитрий Галкин ИА Красная Весна Венесуэла

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В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Он отметил, что сотрудничество между Москвой и Каракасом строится в рамках нормальных отношений с легитимной властью Боливарианской Республики.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы, Ушаков ответил словами официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Мне кажется, неплохо сказала Захарова: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются», — сказал помощник российского лидера.

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Напомним, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Дипломат подчеркнула, что это «регулируется соглашением между правительством РФ и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве», которое было подписано в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время встречи с супругой венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться» из Боливарианской Республики. При этом, по словам американского лидера, Вашингтон готов к любым вариантам действий, чтобы вынудить Россию уйти из Венесуэлы.