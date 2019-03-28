Москва, 28 марта, 2019, 16:32 — ИА Регнум. На PC вышла тактическая ролевая игра Grimshade от российских разработчиков из студии Talerock. Теперь все желающие игроки могут погрузиться в мрачную историю войны и личного выбора. Подробности у авторов проекта выяснил корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из игры Grimshade

Grimshade — это пошаговая ролевая игра, вдохновленная классическими RPG-играми 90-х годов. Геймерам предстоит возглавить компанию из разномастных героев и отправиться в путешествие по миру Ри’Фа. Сейчас проект уже доступен в сервисе Steam, а к концу 2019 года ожидается релиз на консоли Nintendo Switch.

Арт-директор студии Talerock Варвара Любовная рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что команда разработчиков испытала немало трудностей в процессе создания Grimshade, но всё же довела проект до релиза.

«Делать её было сложно. Так как мы изобрели с десяток велосипедов в процессе, часть этих монстров по пути поломалась, часть доехала на костылях и все еще с нами. Нам практически невозможно было пользоваться никаким готовым инструментарием или покупать ассеты в сторах (цифровые объекты в специализированных магазинах, прим. ред.), все писали и рисовали вручную. Мы 2,5 года практически день и ночь занимались тем, что ее делали. Она вся ручная, каждый камешек отдельно освещен, каждая травинка прорисована. Игровой баланс мы высчитывали и выдумывали так, чтобы игра проходилась по-разному. Игра получилась гораздо сложнее и больше, чем кто-либо из нас мог изначально рассчитывать».

Также арт-директор проекта поделилась источниками вдохновения для создания Grimshade.

«Создатели вдохновлялись классическими и JRPG в том, что касается нарратива и подачи персонажей, сравнительно недавней Darkest Dungeon в смысле боевой системы (но очень далеко от них ушли, развернув бой по дополнительной координате), в визуальном плане — диснеевскими мультфильмами и классическими старыми CRPG».

На достигнутом команда Talerock не планирует останавливаться, разработчики продолжают выпускать патчи, общаться с пользователями и, в перспективе, надеются создать продолжение.

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