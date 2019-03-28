Минск, 28 марта, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Практически зашли в тупик переговоры Белоруссии и Евросоюза по совместным приоритетам партнерства, рассчитанным до 2020 года. Стороны ищут компромисс, рассказал 28 марта журналистам замглавы белорусского МИД Олег Кравченко.

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Он отметил, что говорить об окончательном «зависании» документа не готов. Минск настроен на поиск компромисса, хотя на сегодняшний день работа над соглашением фактически в тупике.

Вместе с тем в контактах Белоруссии с европейской стороной этот вопрос присутствует всегда. Минск продолжает обсуждать действия, которые можно было бы предпринять.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Минске не раз отмечали, что надеются завершить переговоры по соглашению о приоритетах партнерства до конца года, однако до сих пор подписание документа не состоялось.