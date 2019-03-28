Рим, 28 марта, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена утвердить постановление, согласно которому выполнение правил предложенного ООН пакта в отношении мигрантов (Global Compact) будет обязательным для всех стран-членов ЕС, передает Il Primato Nazionale в четверг, 28 марта, со ссылкой на депутата Европарламента Дженис Аткинсон.

Плакат в европейском городе. Беженцы добро пожаловать

Издание также публикует текст проекта решения, на который ссылается Аткинсон.

Ранее власти целого ряда стран, включая некоторых членов ЕС — Италию, Австрию, Венгрию, отклонили предложения присоединиться к пакту Global Compact, поскольку сочли, что это фактически ограничит их право вести миграционную и пограничную политику.

Таким образом, заявления о том, что промиграционный Global Compact «никого ни к чему не обязывает», были ложными, власти ЕС намерены сделать эти правила общими и обязательными, отмечают журналисты.

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