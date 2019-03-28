Калуга, 28 марта, 2019, 12:23 — ИА Регнум. В Калуге 26 марта прошёл круглый стол, посвящённый перспективам развития территориального общественного самоуправления. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в работе круглого стола приняли участие директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции Андрей Корнеев, директор общероссийской Ассоциации ТОС Захарий Юдин, заместитель исполнительного директора Общероссийского конгресса муниципальных образований Игорь Кононенко, руководитель аппарата комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл круглый стол, посвящённый перспективам развития ТОС

Калугу представляли глава городского самоуправления Александр Иванов, депутаты Городской думы Марина Ставиская, Татьяна Коняхина и Эльвира Капитонова, а также начальник управления по работе с населением Городской управы Инга Грибанская.

Был представлен опыт Калуги в деле развитии территориального общественного самоуправления. Первые территориальные общины были созданы в Калуге 20 лет назад, в настоящее время их насчитывается уже 58.

«Особенностью Калуги является отсутствие внутригородского районного деления, — рассказал Александр Иванов. — Городскими властями было принято решение отказаться от районов и создать представительства Городской управы в каждом микрорайоне города, в шаговой доступности для жителей. Вкупе с активным развитием территориального общественного самоуправления это позволило вывести на новый уровень взаимодействие жителей и городских властей, наладить эффективную обратную связь».

Депутаты Эльвира Капитонова и Татьяна Коняхина рассказали о деятельности Ассоциации ТОС и Общественного центра ЖКХ, а также о работе общественной комиссии «ТОС-контроль». Обсуждались вопросы наделения территориальных общин полномочиями по контролю за работами по уборке и благоустройству на территории ТОС.

Был обозначен ряд правовых проблем, связанных с регулированием границ ТОС и созданием нескольких территориальных общин на одной и той же территории. Вопросы будут рассмотрены в министерстве юстиции и профильном комитете Государственной думы. Татьяна Коняхина затронула вопрос сложной процедуры регистрации территориальной общины как юридического лица.

Как сообщил директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции Андрей Корнеев, в настоящее прорабатывается законопроект, предусматривающий наделение ТОС статусом социально ориентированной некоммерческой организации. Согласно законопроекту, муниципалитеты получат право предоставлять территориальным общинам финансовую и имущественную помощь.

В ближайшее время законопроект будет внесён в Государственную думу.