Москва, 28 марта, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом 28 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра работ на путепроводе в районе Андроновского шоссе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра строительства путепровода в районе Андроновского шоссе

Юго-Восточная хорда (ЮВХ) станет четвёртой столичной хордовой магистралью, которые призваны решить проблему поперечных дорожных связей в средней части города. Предполагается, что данные дороги примут на себя часть потока Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и центральных улиц, разгрузив их. ЮВХ протянется на 28 километров и соединит шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, ТТК, улицы Шоссейная, Каспийская, Подольских курсантов, Липецкую, МКАД и выйдет в Новую Москву.

«В районе Андроновки строится путепровод через пути МЦК. Путепровод, по большому счёту, свяжет два района — Нижегородский и Лефортово. Очень важное решение с точки зрения транспортной доступности. В конечном итоге именно здесь, в этой точке начинается Юго-Восточная хорда, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде. Здесь будет сложный транспортный узел и строящаяся эстакада будет давать возможность выезжать на Юго-Восточную хорду. Юго-Восточная хорда сама по себе находится в проектировании. В конце этого года, начале следующего мы выйдем на строительные работы», — отметил Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии Москвы, в 2019 году в столице будет построено 100 километров дорог, 20 мостов, тоннелей, эстакад и 12 пешеходных переходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для строительства Центральной кольцевой автодороги Москвы дополнительно потребуется 45 млрд рублей. Эти средства нужны для устранения 11 проблемных точек.