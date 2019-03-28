Москва, 28 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Дания осталась последней и единственной страной, которая пока не согласовала прохождение газопровода «Северный поток-2» через свои воды. Однако это не значит, что страна отказалась от российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

OMK Трубы для газопровода Северный поток -2

Дания и не заблокировала строительство, а лишь предложила новый вариант маршрута. Новый вариант теперь потребует новой экологической экспертизы, что может затормозить прокладку трубы.

«Не исключаю, что для проекта было бы лучше получить окончательный отказ, чем эта новая задержка. Как это ни парадоксально может прозвучать.

Ведь в этом случае строители могли бы без лишних проволочек проложить маршрут в обход территориальных вод Дании, и больше не тратить времени на согласования», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, датское энергетическое агентство не подтвердило информацию о том, что Копенгаген отказал в строительстве «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.

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