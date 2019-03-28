Москва, 28 марта, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Объявление США с союзниками по НАТО новых санкций в отношении России уже не вызывает бурных эмоций. Законопроекты по новым антироссийским санкциям вносятся в американский Конгресс очень часто. Конгрессмены один за другим буквально соревнуются, за что бы еще наказать Россию и как это сделать (не столько «побольней», сколько «погромче»), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Надо понимать, что всё это — не более, чем законопроекты. Они должны пройти утверждение в нижней палате Конгресса, претерпев существенные изменения, они должны пройти через Сенат, где их тоже заметно «причешут», они, наконец, должны быть утверждены президентом США. Мало того, что на каждом этапе вносятся какие-то изменения, шансы дойти до финала у первоначальных законопроектов крайне невелики», — считает эксперт.

Более того, значительная часть антироссийских санкций носит точечный характер и направлена против отдельных персоналий либо некоторых, отнюдь не самых крупных, компаний. Даже анонсированные почти год назад американские санкции против компаний Олега Дерипаски так и не вступили в действие и были в итоге в большинстве своем отменены (кроме санкций против группы ГАЗ).

«Правда, в этот раз санкционный пакет предложил ввести глава Госдепа Майк Помпео, но это мало что меняет — «обещать, не значит жениться». Всерьез обсуждать его предложение можно будет лишь тогда, когда будет детально известно, что из себя представляют новые санкции, против кого именно направлены, как им можно противостоять и каковы их шансы пройти через все утверждения и быть окончательно принятыми», — пояснил свою позицию Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Вашингтон намерен предпринять очередные меры по «противодействию российской агрессии» на Украине. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, он надеется, что уже в ближайшие дни вместе с НАТО сможет объявить о дополнительных мерах против Москвы.

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