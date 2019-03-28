Москва, 28 марта, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Ситуация с выходом Британии из Евросоюза напоминает «хождение по кругу». 29 марта наступает крайний срок выхода Британии из Евросоюза. Несколько голосований, состоявшихся на прошлой неделе, особой ясности не принесли — варианты, предлагаемые правительством Терезы Мэй и спешно согласованные с Жан-Клодом Юнкером, были отвергнуты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Единственное, чего удалось добиться на тот момент, это принять решение о категорическом отказе от выхода из ЕС без сделки (так называемый «жёсткий» выход, который фактически рвет все таможенные связи Великобритании и континента, вынуждая выстраивать их сызнова на новых условиях) и обратиться с просьбой к европейским парламентариям перенести сроки выхода с 29 марта на 30 июня.

«Впрочем, европейцы пошли не на все уступки и поставили свои, достаточно твёрдые условия: или Британия должна выйти со сделкой и принятием парламентом решения по выходу, (впрочем, параметры самой сделки до сих пор не согласованы, а сам выход не поддержан парламентом), то надо уйти до 22 мая, когда начнутся выборы в Европарламент, или, если сделка принята не будет, то британцы будут обязаны уйти до 12 апреля «без сделки» (жесткий вариант)», — пояснил эксперт.

На этом фоне 27 марта состоялось голосование по восьми новым проектам выхода, некоторые из которых были весьма весомы. В частности, одним из вариантов предполагалось, что Великобритания после старта Brexit должна была создать Таможенный союз с ЕС, другим — что в стране надо провести второй референдум по Brexit и даже очередные предложения выхода без сделки. Все они поддержки не получили. В итоге ситуация вернулась на те же позиции, на которых она была неделю назад — единственным вариантом, который теперь может рассматривать парламент Британии, это то, что и предлагала изначально Тереза Мэй.

«Последняя в отчаянии даже предложила парламентариям обменять своё премьерское кресло на согласование вопроса выхода. 29 марта ожидается очередное заседание по Brexit, результаты которого сейчас даже примерно предсказать невозможно — настолько британцы там всё сами запутали», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.

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