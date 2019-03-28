Москва, 28 марта, 2019, 15:06 — ИА Регнум. К концу 2019 года на востоке Москвы появится транспортная развязка, которая существенно облегчит проезд между двумя районами столицы — Нижегородским и Лефортово. Об этом 28 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра хода строительства транспортной развязки

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового путепровода в районе Андроновского шоссе

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового путепровода в районе Андроновского шоссе

Эстакада протяжённостью 132 метра будет состоять из четырёх полос и пройдёт над путями МЦК. Транспортная развязка соединит улицы Пруд Ключики и 1-ю Фрезерную. На данный момент завершены работы по возведению опор путепровода. Строители приступили к сборке металлического пролётного строения и прокладке инженерных коммуникаций. Объект уже готов на 35% и завершить строительные работы планируется к 2019 году, после чего подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории.

Осмотрев площадку, градоначальник убедился, что работы идут по графику. Завершить строительство планируется к концу 2019 года, сообщил он журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Очень важно, что проект включает реконструкцию улицы Пруд Ключики и ряда других примыкающих к ней улиц. Сегодня — это узкие, плохо обустроенные дороги. Из них планируется сделать нормальные городские улицы с удобными тротуарами. А в перспективе откроем по ним движение общественного транспорта, чтобы работникам многочисленных предприятий, расположенных в окружающих промзонах, было удобнее добираться до станций метро и МЦК. Люди неоднократно просили меня об этом. К концу 2019 года мы выполним их просьбу», — отметил Собянин.

Объект должен существенно облегчить выезд транспорта из промзоны «Фрезер» в направлении шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Благодаря тротуарам пешеходы смогут быстро и комфортно добираться от железнодорожной платформы «Фрезер» и пересадочного узла «Андроновка» до Андроновского шоссе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового путепровода в районе Андроновского шоссе

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство нового путепровода в районе Андроновского шоссе

Помимо этого, в ходе работ планируется провести реконструкцию улицы Пруд Ключики, в рамках которой её расширят до четырёх полос. Также в рамках проекта отремонтируют участки Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. В общей сложности будет отремонтировано 2,6 км дорог и 2 км тротуаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин обещал восстановить сквер на месте строительных работ новой станции метро «Стромынка» Большой кольцевой линии.