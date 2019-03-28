Тула, 28 марта, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Возобновить работу вытрезвителей в Тульской области предложил руководитель регионального УМВД России Сергей Галкин на заседании Тульской областной Думы 28 марта.

Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия Вытрезвитель

Как пишет «Первый Тульский», глава регионального УМВД сообщил депутатам, что за 2018 год сотрудниками полиции в медучреждения было доставлено около тысячи человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, для оказания помощи такому контингенту, уверен Галкин, требуется специальное место.

Как напоминает ИА REGNUM, советская система медицинских вытрезвителей прекратила свое существование в 2000-х годах в большинстве регионов России в рамках реформы МВД. Сегодня нетрезвых граждан чаще всего доставляют в медицинские учреждения — в результате ситуацией недовольны и медики, на которых ложится дополнительная нагрузка, и пациенты, и полицейские. В ряде городов, например, например, в Воронеже, также с подачи полиции, при медучреждениях открывались аналоги вытрезвителей — несколько коек в отдельном помещении, так называемые «палаты для пьяных».

Добавим, что в марте этого года стало известно, что законопроект, возвращающий в Россию систему вытрезвителей, разработали в Совете Федерации. Идея уже поддержана министерством здравоохранения РФ.