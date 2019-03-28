Тульская полиция просит вернуть в регион вытрезвители
Тула, 28 марта, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Возобновить работу вытрезвителей в Тульской области предложил руководитель регионального УМВД России Сергей Галкин на заседании Тульской областной Думы 28 марта.
Как пишет «Первый Тульский», глава регионального УМВД сообщил депутатам, что за 2018 год сотрудниками полиции в медучреждения было доставлено около тысячи человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, для оказания помощи такому контингенту, уверен Галкин, требуется специальное место.
Как напоминает ИА REGNUM, советская система медицинских вытрезвителей прекратила свое существование в 2000-х годах в большинстве регионов России в рамках реформы МВД. Сегодня нетрезвых граждан чаще всего доставляют в медицинские учреждения — в результате ситуацией недовольны и медики, на которых ложится дополнительная нагрузка, и пациенты, и полицейские. В ряде городов, например, например, в Воронеже, также с подачи полиции, при медучреждениях открывались аналоги вытрезвителей — несколько коек в отдельном помещении, так называемые «палаты для пьяных».
Добавим, что в марте этого года стало известно, что законопроект, возвращающий в Россию систему вытрезвителей, разработали в Совете Федерации. Идея уже поддержана министерством здравоохранения РФ.