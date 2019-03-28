Москва, 28 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В прошлом любого крупного российского бизнесмена были такие факты, за которые в настоящее время он может быть привлечён к ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта рассказал политолог Андрей Колядин, комментируя арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Government.ru Михаил Абызов и Дмитрий Медведев

«Дело в том, что в период первоначального накопления капитала так или иначе участвовали все присутствующие в нынешнем политическом бомонде люди, — сказал Колядин. — Они так или иначе жили в обществе, в котором были свои правила, и эти правила всерьёз отличались от сегодняшних. Понятно, что большинство из них не было замешано в кровавых преступлениях, но уход от налогов, всякие договорённости, участие в купленных тендерах и так далее — через это прошли почти все бизнесмены. Любого богатого человека можно взять под белые ручки и, вытащив его грязное бельё периода первоначального накопления капитала, посадить в места не столь отдалённые».

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что следствие проинформировало премьер-министра РФ о ситуации с Абызовым.

«Медведев давал согласие по поводу продолжения следственных действий и был в курсе, — заметил Колядин. — И значит, те аргументы, которые были высказаны следствием, перетянули дружеские отношения. К большому сожалению, мы эти аргументы в ближайшее время не узнаем. Как и не узнали аргументы правоохранительных органов против Улюкаева. Но то, что они были, это однозначно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря премьер-министра России Олега Осипова, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в курсе того, что в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова возбуждено дело, а сам он задержан сотрудниками ФСБ в Москве.

«Как я понимаю, речь идёт о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства. Речь идёт о его коммерческой деятельности», — добавил Осипов.