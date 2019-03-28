Вашингтон, 28 марта, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, исполняется 20 лет с момента выхода первой серии комедийного научно-фантастического сериала «Футурама». Проект завершился ещё в 2013 году, но фанаты продолжают пересматривать и с теплом вспоминать о работе Мэтта Грейнинга. В честь этого события рассказываем о сериале и истории его создания.

Кадр из сериала «Футурама» Фрай, Бендер и другие герои

У истоков «Футурамы» стоит Мэтт Грейнинг — американский мультипликатор, наиболее известный как создатель «Симпсонов». Совместно с ним работу над новым проектом начал Дэвид Коэн — сценарист, также ранее писавший для «Симпсонов». Первая серия «Футурамы» вышла в 1999 году, на 10 лет позже основного проекта Грейнинга. Сериал успел собрать крупное фанатское сообщество и полюбиться зрителям во всём мире, но из-за недостатка финансирования его пришлось закрыть в 2003 году.

Спустя три года (2006) начали выходить дополнительные эпизоды, но сразу в виде полнометражных фильмов для DVD. Тогда авторы решили продлить «Футураму» ещё на три полноценных сезона (шестой, седьмой и восьмой). Премьера шестого сезона состоялась в 2010 году, седьмого в 2012 году, а восьмой так и не увидел свет. Грейнинг и Коэн пытались найти новых инвесторов, но безуспешно. Последней работой по франшизе «Футурама» стала радиопостановка под названием Radiorama, вышедшая в 2017 году.

Главный герой «Футурамы» Филипп Джей Фрай — простой разносчик пиццы в Нью-Йорке 1999 года. Он случайно замораживает себя в криогенной камере и выходит из неё уже в 2999 году, в Нью-Йорке далёкого будущего. Так, Фрай знакомится с другими персонажами: девушкой-мутантом Лилой, циничным роботом Бендером, своим собственным внучатым племянником профессором Хьюбертом Фарнсвортом и другими. Вместе герои начинают работать в компании «Межпланетный экспресс», занимающейся межпланетными грузоперевозками, и регулярно попадать в опасные и комичные ситуации.

«Футурама» знаменита своим резким, порой чёрным, юмором и многочисленными отсылками на другие произведения. Изначально сериал выполнен в научно-фантастическом сеттинге и чаще всего он пародирует культовый телесериал «Звёздный путь». Также в «Футураме» можно встретить множество пересечений с «Симпсонами». Изначально Грейнинг задумывал их как «сериалы в сериале». То есть в мире «Симпсонов» «Футурама» выступает популярным комедийным сериалом и наоборот. Тем не менее именно первый проект Грейнинга снискал наибольшую популярность.

За годы своего существования «Футурама» было удостоена множества престижных наград. Так, в копилке проекта есть семь премий «Энни», шесть «Эмми», две «Environmental Media» и две награды «Гильдии писателей США». Помимо этого сериал более 20 раз номинировался на различные награды за сценарий, анимацию и музыкальное сопровождение.