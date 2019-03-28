Вильнюс, 28 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Литовская учительница истории Элла Канайте подвергается политически мотивированному преследованию и позиционируется в местной прессе едва ли не как главная угроза национальной безопасности. Однако вся её «вина» в любви к русскому языку и культуре, пишет Алла Березовская в опубликованной фондом «Русский мир» статье «Как травили Эллу Канайте».

Травля

Главное доказательство неблагонадёжности литовской учительницы — фотография 2012 года: тогда президент России Д. Медведев наградил руководителя Ассоциации учителей русских школ Литвы Эллу Канайте медалью Пушкина. Такие же медали Пушкина в феврале 2012 г. в Москве получили граждане Молдавии, Бразилии, Японии и Сирии. В марте 2019 года фото семилетней давности показали едва ли не все литовские телеканалы, а также интернет-порталы.

«А началось всё с подачи скандального литовского провокатора-шоумена, иногда балующегося журналистикой, Альгиса Раманаускаса, который заглянул на личную страницу Эллы Канайте в «Фейсбуке», где, к своему неописуемому патриотическому изумлению, увидел январскую перепечатку статьи, посвящённой Второй мировой войне. В статье приводилась карта, на которой были указаны страны, чьи воинские части воевали на стороне вермахта. Судя по всему, у Альгиса учителем истории в школе была не Канайте. Или он был двоечником, иначе бы он наверняка знал, что удивляться тут нечему — в войсках вермахта с 1939 г. действительно воевали около двух миллионов человек из 15 стран Европы. Это и Италия, и Венгрия, и Словакия, и Румыния, — сообщила Березовская. — Но эти, и впрямь печальные, страницы из нашего европейского прошлого, видимо, никак не устраивали литовского блогера, всерьёз обвинившего учительницу в фальсификации истории».

На блог Альгиса Раманаускаса откликнулся министр образования А. Монкявичюс. Он поблагодарил за своевременный сигнал и обещал разобраться, а через день в гимназию, где работала Элла Канайте, набежали журналисты с камерами и микрофонами: о «льющей воду на мельницу Кремля» учительнице в местных СМИ вышло много публикаций.

«На её голову градом посыпались грязные ругательства. Самым приличным словом, каким её называли бдительные комментаторы под этими «разоблачениями», было, пожалуй, только «ватница». Цитировать другие не хочу и не могу, потому что лично знаю Эллу Канайте как исключительно интеллигентного, порядочного человека, которая душой и сердцем всегда болела за своих учеников, свою школу и свою страну. Да-да, ту самую, в политическом угаре начавшую сегодня против неё отвратительную травлю, стоившую учителю сердечного приступа и потери любимой работы», — сообщила Березовская.

Сама Канайте с горькой иронией оценила происходящее: «Ещё хорошо, что с Медведевым! Если бы это было фото с Путиным, родные мне бы сейчас, наверное, уже сушили сухари».

Департамент госбезопасности Литвы в 2015 и 2016 годах уже включал её в списки «угроз национальной безопасности» страны за то, что Канайте как руководитель Ассоциации учителей русских школ содействовала учителям русского языка и начальных школ постсоветской республики в зачислении на курсы совершенствования квалификации в российских специализированных вузах и в организации аналогичных курсов в Вильнюсе. Она помогала отправке детей из разных городов Литвы на экскурсии в российские города и оказывала содействие выпускникам русских школ, желающим получить высшее образование в России.

В отчёте же об оценке угроз национальной безопасности за 2015 год литовский ДГБ констатировал:

«Русскоязычная молодёжь из Литвы, учась в России, становится потенциальным объектом внимания российских спецслужб. (…) Школы нацменьшинств в Литве остаются плодородной почвой для проектирования российского влияния, которое может серьёзно навредить национальной безопасности Литвы».

Расправа над «пособницей Кремля» была делом времени. После профилактических бесед литовская охранка взялась за учительницу всерьёз, и стукач Раманаускас оказался очень кстати. Канайте была вынуждена уволиться из гимназии к огромной радости местечковых националистов.

«На самом популярном литовском портале «Делфи» (кстати, в русскоязычной версии о деле Канайте вообще ничего не писали) появилась статья о том, что «учитель, распространявшая ложь Кремля, не выдержала и сама уходит с должности». Литовский политик от «консерваторов» Л. Кащюнас весьма положительно оценил этот факт», — отметила Березовская.

«Да, я считаю, что пострадала именно за свои убеждения. За свою общественную деятельность и доброе отношение к России», — сказала Канайте.

Она также отметила: «И менять свои убеждения, как мне предлагали, я не буду. Я выросла и воспитана на русской культуре, хотя и еврейка по маме. Русский язык для меня — родной, и это для меня те нравственные и культурные ценности, на которые нужно равняться. На генетическом уровне в силу моей «пятой графы» для меня свята тема Второй мировой войны. Моя мама — из литовских евреев, практически все её родные погибли тут в годы войны, в холокост.

Я твёрдо убеждена — если бы не победа советских солдат над фашистским режимом, в Европе не осталось бы ни одного еврея. И они здесь меня не переделают! В этом отношении мне очень понравилось высказанное Татьяной Жданок в Европарламенте сравнение нынешнего положения русских в странах Балтии с евреями в годы войны. Целиком согласна и разделяю её слова. Я вижу, что происходит у нас и в Латвии, и в Эстонии. Это очень верное сравнение!».

Эллу Канайте поддержали её друзья и ученики, как бывшие, так и нынешние. Однако никто из ведущих литовских политиков или местных русскоязычных политиков публично ни слова не сказал в защиту учительницы русской гимназии.

«Никто не выступил против её травли. Ничем иным, как атмосферой всеобщего страха, накрывшего Литву, я объяснить это не могу. Вот это и есть самое ужасное в литовской истории с учительницей истории, — констатировала Березовская. — Единственной страной, вставшей на сторону Эллы Канайте, стала Россия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва осуждает нарастающий в Литве «полицейский произвол» в отношении русскоязычной общины. В качестве примера она привела травлю и агрессивную кампанию местных СМИ и литовских спецслужб, направленные против учителя истории, главы Ассоциации учителей русских школ Литвы Эллы Канайте».