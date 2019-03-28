Париж, 28 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своими коллегами из G7 во французской коммуне Динар, расположенной на побережье Ла-Манша 5−6 апреля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

Известно, что министры обсудят меры по реагированию на вызовы международной безопасности, в частности терроризм и торговлю людьми, крупные региональные кризисы, а также мобилизацию международного сообщества для поддержки миротворческих операций в Африке.

В МИД Франции также сообщили, что международные организации, такие как Африканский союз, будут в полной мере участвовать в дискуссиях.

В рамках саммита G7, который состоится в Биаррице (Франция) с 24 по 26 августа 2019 года, министры иностранных дел попытаются сформулировать предложения по снижению уровня угроз, борьбе с неравенством и укреплению демократии.

Напомним, саммит G7 или «Большой семерки» — неофициальный форум глав государств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.