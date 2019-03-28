Эрдоган уже принял решение о судьбе собора Святой Софии — СМИ
Анкара, 28 марта, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже принял решение превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu со ссылкой на интервью президента от 28 марта.
«Собор Святой Софии больше не будет называться музеем. Он лишается этого статуса. Мы будем называть собор Святой Софии мечетью», — заявил Эрдоган телеканалу A-Haber.
Три дня назад президент говорил, что «не исключено» превращение музея в мечеть. Немецкое издание Der Bild отмечает, что этот шаг призван помочь правящей турецкой Партии справедливости и развития одержать победу на местных выборах. В ближайшее воскресенье 31 марта в турецких городах будут избирать мэров и членов городских советов.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Греции назвало идею превращения собора Святой Софии в мечеть «оскорблением международного права».
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