Анкара, 28 марта, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже принял решение превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu со ссылкой на интервью президента от 28 марта.

(сс) Schezar Изображение Иисуса Христа в соборе Святой Софии

«Собор Святой Софии больше не будет называться музеем. Он лишается этого статуса. Мы будем называть собор Святой Софии мечетью», — заявил Эрдоган телеканалу A-Haber.

Три дня назад президент говорил, что «не исключено» превращение музея в мечеть. Немецкое издание Der Bild отмечает, что этот шаг призван помочь правящей турецкой Партии справедливости и развития одержать победу на местных выборах. В ближайшее воскресенье 31 марта в турецких городах будут избирать мэров и членов городских советов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Греции назвало идею превращения собора Святой Софии в мечеть «оскорблением международного права».

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