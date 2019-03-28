Ереван, 28 марта, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, предложившие три принципа и шесть элементов урегулирования карабахского конфликта, должны сами их прокомментировать, чтобы стороны могли сказать, приемлемы они для них или нет. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Никол Пашинян

«О трех принципах и шести элементах у меня, конечно, есть очень важные вопросы, и поскольку через два дня состоится переговорный процесс, я задам эти вопросы на месте и, конечно же, потом с удовольствием расскажу вам, что это за вопросы и каковы мои впечатления о них. Эти комментарии важны для нас, потому что те комментарии, которые делает Азербайджан относительно этих принципов, для нас неприемлемы. Если выяснится, что таково толкование этих принципов, я уже сказал, что это для нас неприемлемо. Но может выясниться, что сопредседатели скажут, что толкование Азербайджана неверное. Пока я не услышал комментариев сопредседателей, как я могу сказать, приемлемы эти принципы для нас или нет? Я говорю: тот, кто предложил эти принципы, пусть сам их и прокомментирует, у меня в связи с этим есть вопросы. И уже потом, когда предложившие эти принципы ответят на эти вопросы, не только мы должны сказать, приемлемы они или нет, но и Азербайджан должен сказать, приемлемо это для него или нет», — заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Вене состоятся первые официальные переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После прихода к власти в мае 2018 года, Пашинян настаивает на восстановлении переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием представителей Нагорно-Карабахской Республики.