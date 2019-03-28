Президент Эстонии посетит Россию с рабочим визитом
Москва, 28 марта, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Россию в апреле 2019 года, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного здания эстонского посольства, заявила советник президента Лаури Куузинг 28 апреля.
По словам советника эстонского президента, целью визита станет желание Керсти Кальюлайд отметить заслуги тех, кто «ежедневно находится в первом ряду внешней политики, отстаивая интересы Эстонии и права наших граждан». Этот визит может стать первым визитом главы Эстонии в Россию.
«В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых больших и наиболее важных посольств Эстонии. Своего рода передовая линия нашей дипломатии», — сказала Куузинг.
Эстонская сторона проинформировала МИД России о визите Кальюлайд, однако пока никаких договоренностей о двусторонних встречах нет. Посольство Эстонии в России находится в особняке книгоиздателя Владимира Васильевича Думнова, который построил его для своей семьи в 1903 году. Особняк, расположенный в историческом центре российской столицы, был передан эстонской миссии в 1922 году.
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