Москва, 28 марта, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Россию в апреле 2019 года, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного здания эстонского посольства, заявила советник президента Лаури Куузинг 28 апреля.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Керсти Кальюлайд

По словам советника эстонского президента, целью визита станет желание Керсти Кальюлайд отметить заслуги тех, кто «ежедневно находится в первом ряду внешней политики, отстаивая интересы Эстонии и права наших граждан». Этот визит может стать первым визитом главы Эстонии в Россию.

«В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых больших и наиболее важных посольств Эстонии. Своего рода передовая линия нашей дипломатии», — сказала Куузинг.

Эстонская сторона проинформировала МИД России о визите Кальюлайд, однако пока никаких договоренностей о двусторонних встречах нет. Посольство Эстонии в России находится в особняке книгоиздателя Владимира Васильевича Думнова, который построил его для своей семьи в 1903 году. Особняк, расположенный в историческом центре российской столицы, был передан эстонской миссии в 1922 году.

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