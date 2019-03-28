Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 14:30 — ИА Регнум. В 14:17 мск сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в квартире жилого дома на ул. Сестрорецкой, 6, в Приморском районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Https://vk.com/spb_today Пожар на севере Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, сообщение о пожаре поступило 28 марта в 12:20. К моменту прибытия пожарных огонь вырывался из окон третьего этажа. Пожар тушат по повышенному номеру 2. На третьем этаже четырехэтажного дома горит обстановка на площади 150 кв. метров.

«Из горящего здания различными способами, в том числе при помощи пожарных лестниц через оконные проемы, спасатели эвакуировали 10 человек. Двое из них для осмотра и уточнения диагноза направлены в лечебные учреждения», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Чтобы эвакуированные люди не мёрзли на улице, вблизи места ЧП поставили автобус, а на базе соседней школы подготовили пункт временного пребывания.

Скоро на Сестрорецкую улицу прибудет передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой произведут замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ.

На месте работают 25 единиц техники и 78 человек личного состава, в том числе от МЧС России — 15 единиц техники и 48 человек личного состава.