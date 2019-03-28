Москва, 28 марта, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Пытаясь на повышенных тонах убедить парламент принять свой план по выходу Великобритании из Европейского союза, премьер-министр Тереза Мэй 27 марта договорилась до того, что «рубанула с плеча» и пригрозилась уйти в отставку, чтобы «позволить другому премьер-министру, которому доверяют её партия и законодатели», договориться об окончательных деталях альтернативного плана. Это серьёзный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Несколько завзятых критиков происходящего действа, включая Бориса Джонсона, бывшего министра иностранных дел Британии и мэра Лондона, заявили, что теперь «поддержат план миссис Мэй без миссис Мэй», который парламент уже подавляющим большинством отклонил дважды. Это звучит весьма экзотично, но в складывающейся ситуации всё возможно.

«Сенсация из уст миссис Мэй к ее коллегам-консерваторам прозвучала как раз в тот момент, когда парламент пытался выработать план обхода ситуации, которая ведёт прямиком к самому нежелательному сценарию — No deal Brexit (Brexit без предварительных условий). Но когда после этого британские парламентарии провели серию внепротокольных голосований по восьми различным вариантам будущих отношений Британии с Европейским союзом, опять же — никто не набрал большинства», — пояснил эксперт.

По его мнению, Тереза Мэй настолько сильно дискредитировала себя хроническим отсутствием внимания к деталям, что, похоже, действительно потеряла авторитет в своей партии, так что её предложение уйти в отставку было встречено среди её коллег с явным облегчением.

«Тем не менее именно факт невозможности достижения консенсуса ни по одному из предложенных альтернативных планов всё больше наводит на мысль о технической не реализуемости «широкого Brexitа». Уход Терезы Мэй как главного раздражителя Евросоюза позволит новому премьеру (с большой вероятностью им станет Джереми Корбин) выиграть время. Возможно получение отсрочки у ЕС и на полгода и даже на год. Но что толку, если «широкий план» всё время наталкивается на тех или иных его противников», — отмечает Рожанковский.

«Похоже, настало время по пунктам определить, что конкретно хочет Британия, что ни при каких условиях невозможно достичь совместно с ЕС. Речь идёт главным образом о рынке труда, иммиграционной политике «прозрачных границ», раздельном законодательстве — в том числе сфере различных видов стандартизации — может быть, чего-то ещё, что я не вижу, неважно. Главное — исчерпывающе, без ненужных эмоций, описать все эти пункты и представить их другой стороне переговоров. Надо реализовывать не дискредитировавший себя широкий план, а эти самые пункты, один вслед за другим.

Есть ощущение, что Корбин — тот политик, который мог бы это сделать. Но не только он. Хорошо бы, чтобы следующий премьер-министр был минимально эмоциональным персонажем, и в этом смысле Борис Джонсон вряд ли такой человек.

Другой вопрос — сможет ли этот новый человек в британской политике заручиться безусловной поддержкой традиционно разноголосого и неспокойного британского парламента. Тут однозначно ответить нельзя, но при таком поступательном подходе к Brexit появляется очень хороший шанс», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.

Читайте также: Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit