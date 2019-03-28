Куми, Южная Корея, 28 марта, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Куми увеличилось количество людей, использующих бумажные пакеты, сообщает Yonhap News со ссылкой на администрацию города.

(сс) shopping Бумажные пакеты

По словам администрации, объем продаж бумажных пакетов в период с января по февраль 2019 года увеличился на 46%. Это связано с тем, что с 1 апреля в Южной Корее будет запрещено использовать пластиковые пакеты.

«К концу февраля было продано 821 820 бумажных пакетов на общую сумму 325 млн вон (~$286 тыс.), что на 267 380 пакетов или 120 млн вон (~$105 476) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили представители администрации.

Согласно СМИ, сократить использование полиэтиленовых пакетов удалось благодаря сотрудничеству с крупными магазинами и общественностью.

С 1 апреля в 2 тыс. магазинах и супермаркетах Южной Кореи, площадь которых равна 165 кв. м. и более, запрещено использовать полиэтиленовые пакеты, согласно поправке к закону, за нарушение которой будет выписан штраф в размере 3 млн вон (~$2 636).