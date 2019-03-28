Москва, 28 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует выделить 2,5 млрд рублей на государственную поддержку пассажирских авиаперевозок в дальневосточные регионы, сообщил 28 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в аэропорту

По словам главы правительства, государство обеспечивает доступность перелётов на Дальний Восток через меры господдержки.

«В текущем году предусмотрено 3,8 млрд рублей. Средства должны компенсировать перевозчикам те скидки, которые они дают пенсионерам, студентам, инвалидам, сопровождающим. По итогам 2018 года пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 10%. Правила предоставления субсидий были изменены. Чтобы обеспечить льготные перевозки пассажиров с учётом внесённых изменений мы дополнительно выделяем 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. Просьбы об этом поступали и от губернаторов, и просто от людей, которые считают такую вот форму поддержки высокоэффективной. Эти средства позволят перевезти на льготных условиях почти 380 тысяч авиапассажиров с Дальнего Востока и обратно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ рассмотрит выделение средств на строительство участка транспортного коридора из Европы в Западный Китай. Предусмотрено строительство моста через Волгу и сооружение автодорожного обхода Тольятти.