Москва, 28 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Решение властей Якутии о запрете найма иностранных граждан на работу может стать примером продуманной политики в отношении мигрантов — так, власти, скорее всего, проанализировали, что запрет приема на работу иностранцев в определенных отраслях не нанесет вреда региону, а наоборот, обеспечит работой местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Трудовые мигранты

Глава Якутии Айсен Николаев запретил до конца 2019 года нанимать иностранных работников в некоторых отраслях экономики. Речь идёт о рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве, охоте, строительстве, торговле, а также об оказании транспортных и социальных услуг и работе в службе такси. Такое решение главы республики связано с обещанием властей ужесточить меры борьбы с незаконной миграцией и предпринимательством из-за получившего широкий резонанс преступления мигранта.

«Очевидно, что это решение вызвано недавним серьезным преступлением, которое вызвало бурную и абсолютно справедливую реакцию местных жителей», — отметил Нилов.

По его словам, освободившиеся рабочие места помогут поднять занятость населения в регионе — и власти, скорее всего, осознавали это, когда выносили решение о запрете нанимать иностранцев на работу.

«Если глава региона пошел на этот шаг, то он прекрасно понимает, что если там не будут работать иностранцы, значит, освободятся места для местных жителей. Власти региона, подписывая указ, наверное, провели исследование и сделали вывод, что никакого дисбаланса и никакой угрозы закрытия предприятий или проблем в соответствующей отрасли возникнуть не может», — отметил Нилов.

Депутат уверен, что такая взвешенная политика в отношении трудовых мигрантов не помешала бы и в других регионах.

«Хорошо бы, чтобы каждый глава региона внимательно анализировал, смотрел и понимал, в какой сфере иностранные рабочие забирают рабочие места у местных жителей, создавая целую плеяду сопутствующих негативных последствий», — считает депутат.

Так, уверен он, в отношении трудовых мигрантов должна проводиться жесткая и тщательно проработанная политика. Так, например, стоит провести анализ рабочих мест и специальностей, на которых в регионах РФ не хватает рабочей силы и специальностей, и целенаправленно привлекать конкретное необходимое количество мигрантов в каждой области для каждого региона.

Так, считает Нилов, предпринятых сегодня мер для регулирования трудовой миграции недостаточно.

«В последнее время было ужесточено миграционное законодательство, но мы видим, что творится даже в Москве. Когда таксист с иностранным водительским удостоверением то избил, то изнасиловал, то украл, то устроил страшное ДТП. Напомню, что фракция ЛДПР была единственной фракцией, которая выступала против разрешения гражданам Киргизии управлять транспортными средствами по национальным водительским удостоверениям… Я регулярно сам пользуюсь такси и знаю, какой контингент сидит за рулем и как они говорят на русском языке», — отметил Нилов.

Он напомнил, что фракция ЛДПР всегда придерживалась жесткой позиции относительно вопроса трудовой миграции и привлечения иностранной рабочей силы. Так, проработана программа из четырех составляющих. В частности, депутаты предлагают привлекать иностранцев и обеспечить должны контроль за тем, из какой страны они въезжают, где и на каких основаниях работают, где живут и какой объем денежных средств отправляют на родину.