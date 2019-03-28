Тбилиси, 28 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Сегодня, успешным завершением учений НАТО-Грузия 2019, Грузия еще раз выражает свое сильное стремление к членству в Североатлантическом альянсе, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 28 марта посетила совместный с НАТО тренировочно-оценочный центр (JTEC) и ознакомилась с проходящими здесь учениями.

Флаги Грузии и НАТО

«Сегодня, этим очередным успешным шагом, мы четко и уверенно заявляем, что наша цель неизменна и это членство в НАТО. Наша цель — это усиление демократии и безопасности и активное участие в обеспечении глобального мира», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, Грузия — свободная, суверенная страна, и она свободно делает свой выбор и свободно выбирает своих союзников.

Нынешние учения, проведенное в Грузии заседание военного комитета НАТО, визит генсека альянса Йенса Столтенберга и запланированное на вторую половину года заседание в Грузии Североатлантического совета президент назвала подтверждением нерушимой поддержки со стороны НАТО.

Совместные учения НАТО-Грузия 2019 начались 18 марта и заканчиваются 29 марта. Они проходят на базе совместного тренировочно-оценочного центра JTEC и в них участвуют 350 военнослужащих и гражданских лиц. В этом году учения проходят под командованием ВС Грузии.