Москва, 28 марта, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Мнение жителей России об экономическом кризисе в стране стоит считать верным. Ведь с начала 2019 года население страны испытало на себе резкий перепад цен на продукты питания, бытовую продукцию, технику, коммунальные услуги, потому результаты опроса негативные и на фоне отсутствия роста заработных плат ощущается недостаточность прежнего уровня доходов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Покупка продуктов

По её словам, изменения цен были ожидаемыми, и скачок объяснялся повышением с 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) — с 18% до 20%, а также индексацией тарифов на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. Перепад цен по причине роста НДС с 18% до 20% выглядит незначительным, но это значит, что повышение ценника сразу включает в себя +10−11% к прежней стоимости товаров. Фактически, если посмотреть на инфляционную динамику, темпы роста цен будут непривычными для населения, но не критичными.

«Придется изменить прежним привычкам, больше экономить и еще более разумно относиться к тратам. Не стоит рассчитывать на потребительское кредитование или на поддержку кредитов микрофинансовых организаций, это увеличивает расходы населения в разы из-за высокой ставки по такому виду кредитования», — полагает эксперт.

В ближайшие год два, пока страна будет пытаться справиться с целями по достижению места в топ-5 экономик мира, в совокупности с внешним давлением (а это и санкции, и замедление темпов роста мировой экономики, и неопределенность по динамике цен на рынке энергоресурсов), роста заработных плат и улучшения уровня жизни за счет государства ждать не стоит.

«Возможно, при смене вида деятельности или при ведении собственного небольшого дела/бизнеса отдельные семьи смогут использовать кризисный период во благо собственного финансового положения. Государственным же служащим, а это и работники медицины, и учителя — придется смириться с тем, что их уровень оплаты будут индексировать лишь формально, без соответствия темпам роста инфляции», — считает Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 68% жителей России уверены, что в стране наблюдается экономический кризис. На вопрос, в чём проявляется кризис, 28% ответили, что «космически растут цены».

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