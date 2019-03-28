Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Осужден авиадебошир, устроивший скандал и драку на борту самолета Санкт-Петербург — Анталья, совершавшего полет 29 января 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доскандалился

Решением суда 34-летний петербуржец получил шесть месяцев колонии по статье о хулиганстве, сообщает 28 марта телеканал «Санкт-Петербург.

Читайте также: Самолет, летевший из Петербурга в Анталью, сел в Сочи из-за дебошира

Как сообщало ИА REGNUM, летевший в Турцию Boing 737−800 рейса FV5863 авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за неадекватного поведения пассажира. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал соседям и бортпроводникам, провоцировал драку, а также ударил стюардессу. В аэропорту Сочи дебошира задержала полиция. Экипаж самолета продолжил выполнение рейса.