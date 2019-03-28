Москва, 28 марта, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Международная платежная система Visa совместно с бюро кредитных историй «Эквифакс» разработала для российских банков сервис по оценке кредитоспособности заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба Visa.

Marco Verch Карта Visa

Уже 15 банков подтвердили готовность подключения к сервису. Гражданам России присвоят скоринговый балл, который станет дополнением к их кредитной истории для получения кредита в банке. Сервис сможет установить объем трат, частоту покупок и места их совершения.

«Используя это балл, банк может принять решение о выдаче кредита клиентам, которым он бы раньше его не выдал, потому что не обладал достаточной информацией, либо о невыдаче невозвратного кредита», — говорится в сообщении пресс-службы.

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