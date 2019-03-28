Москва, 28 марта, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Выручка Почты России от операционной деятельности в 2018 году выросла на 7% и составила 190,4 млрд рублей (178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей, говорится в сообщении оператора.

Почта России

Получить рекордную в истории предприятия прибыль позволили такие факторы, как сокращение издержек, рост доходов от расчетов с иностранными почтовыми администрациями, повышение эффективности розничного бизнеса и рост доходов от деятельности Почта Банка.

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Доходы Почты России увеличились по следующим направлениям бизнеса: выручка от почтового бизнеса выросла на 7% с 77,8 млрд руб. в 2017 году до 82,9 млрд руб. в 2018 году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 16% с 48,9 до 56,9 млрд рублей. В 2018 году Почта России обработала совокупно 433,3 млн отправлений с товарными вложениями, в том числе 345,3 млн почтовых отправлений из-за рубежа, что на 18,8% и 21,7% соответственно выше показателей 2017 года. Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2018 году вырос на 8,6% и составил 88 млн штук.

На протяжении прошлого года Почта России уделяла большое внимание развитию логистических мощностей. Совместно с Банком ВТБ было создано АО «Национальные логистические технологии», которые займутся формированием сети из 38 современных сортировочных центров по всей стране. В 2018 году было завершено строительство и оснащение первого из 38 центров с возможностью оказания услуг фулфилмента — Внуково-2, запуск которого в промышленную эксплуатацию позволит значительно сократить сроки доставки отправлений в столичном регионе.

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В 2018 году было закуплено 107 новых почтовых вагонов, которые курсируют как в составе пассажирских поездов, так и в составе почтового поезда на маршруте Москва — Владивосток. Два собственных самолета Почты России «Петр I» и «Екатерина II» совершили в 2018 году более 460 рейсов. В 2018 году общее полетное время двух собственных самолетов Ту-204С составило 5027 часов (рост на 27% в сравнении с 2017 годом). Два самолета перевезли из Китая в Россию 4 млн кг посылок.

В 2018 году Почта России вступила в фазу активной цифровой трансформации. Был оцифрован ряд традиционных почтовых услуг, что помогло повысить производительность труда сотрудников предприятия. В прошлом году появилась возможность получать почтовые отправления без предъявлений документов и заполнения бумажных извещений. На конец 2018 года 14,7 млн россиян являлись зарегистрированными пользователями цифровых сервисов Почты России. Выручка от работы цифровых каналов в 2018 году составила 6,8 млрд рублей.

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В прошедшем году Почта России продолжила работу над повышением качества оказываемых россиянам услуг и улучшением условий труда сотрудников. Предприятием было отремонтировано более 3 тыс. отделений почтовой связи. Среднее время ожидания в почтовых отделениях снизилось с 11 до 5,5 минуты. При этом в три раза сократилось количество жалоб на очереди.

«Одной из приоритетных задач предприятия является улучшение условий труда сотрудников. Темпы роста заработных плат работников Почты России в 2018 году был почти в 2 раза больше, чем в 2017 году. По сравнению с 2017 годом он составил 7% — с 21,7 до 23,2 тыс. рублей», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В 2019 году будет запущена масштабная программа повышения заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночного уровня каждого региона по сопоставимым профессиям. На реализацию проекта в течение 1,5 года будет направлено 11,5 млрд рублей. Она разбита на 4 этапа, первый из которых стартует в мае, а второй — в ноябре текущего года. В результате реализации данной программы заработные платы работников Почты России вырастут в среднем на 20%.