Окленд, Новая Зеландия, 28 марта, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии запустит новый прямой рейс Инчхон — Окленд, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Air New Zealand

Согласно СМИ, перелеты по данному маршруту будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам с 23 ноября 2019 года, и пять раз в неделю (добавятся рейсы по средам и воскресеньям) в период с 23 декабря по 22 февраля. Рейсы Инчхон-Окленд будут осуществляться на Boeing 787 Dreamliner.

«За последние годы количество южнокорейских туристов, посетивших Новую Зеландию резко увеличилось. Поэтому мы хотели бы предоставить большую возможность жителям нашей страны посетить Южную Корею», — отметил глава налогового отдела авиакомпании Кам Уоллес.

Время полета из Инчхона в Новую Зеландию составит около 11 часов, а обратный рейс — около 12 часов.

Air New Zealand — крупнейший перевозчик Новой Зеландии, являющийся национальной авиакомпаней страны, основанной в 1940 году и выполняющей прямые рейсы в 50 городов 18 стран мира.