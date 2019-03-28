Тверь, 28 марта, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Четыре новые котельные планируется построить в Тверской области в 2019 году. Все новые объекты в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019−2021 годы появятся в районах области — в Нелидово, Бологом, Лихославле, ЗАТО Озерный. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 28 марта по итогам совещания под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мы идем по пути выполнения нашей важнейшей задачи — развития системы ЖКХ. Строительство новых котельных — значимый шаг в ее реализации. Модернизация коммунального хозяйства будет продолжена — других вариантов нет», — сказал Игорь Руденя.

Подрядчики на строительство котельных в Лихославле и ЗАТО Озерный уже определены, по объекту в Бологое ведутся необходимые конкурентные процедуры, по Нелидово — проектная документация находится на проверке в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».

На 2019 год Конаковский район, поселок Кесова Гора, Нелидово и Ржев представили в региональное министерство энергетики и ЖКХ заявки на реконструкцию в рамках адресной программы пяти объектов теплоэнергетики. В частности, в Ржеве речь идет о проектировании муниципальной котельной для замещения котельной краностроительного завода. Новый объект позволит обеспечить теплоснабжение 59 жилых домов, пяти социально значимых учреждений.

В 2018 году, напомним, в рамках региональной программы были капитально отремонтированы 24 объекта в 13 муниципальных образованиях. Общая стоимость работ составила порядка 100 млн рублей, из них более 74 млн рублей — средства областного бюджета. На финансирование в 2019 году заявки поступили уже от 23 муниципальных образований, в том числе — на капитальный ремонт тепловых сетей и котельных в Твери, Старице, Нелидово, Торопце, Ржеве, Западной Двине, Ржевском, Конаковском и других районах.