Бишкек, 28 марта, 2019, 13:44 — ИА Регнум. «Киргизия готова внести посильный вклад в процесс региональной безопасности, так как заинтересован в мирном и процветающем Афганистане», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, прилетевшим в Бишкек с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков

Киргизстанский лидер акцентировал внимание на том факте, что в странах СНГ продолжают действовать «спящие ячейки» международных террористических организаций.

«Важно продолжить совместную борьбу в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафику и указанным выше угрозам. С удовлетворением отмечаю сотрудничество компетентных органов наших стран в данном направлении, и прошу рассмотреть возможность восстановления Программы оказания помощи в сфере противодействия и борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — подчеркнул он.

Также президент Жээнбеков отметил, что Киргизия высоко ценит поддержку российской стороны выдвинутых республикой приоритетов в ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным Управления по наркотикам и преступности ООН, Киргизия является вторым по величине каналом по транзиту афганских наркотических веществ на основе опиатов.

В целом же через территорию стран Туркестанского региона и Центральной Азии контрабандой провозится до 25% наркотиков из Афганистана.