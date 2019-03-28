Иркутск, 28 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения прав воспитанников детских домов-интернатов выявлены в Иркутской области в ходе инспекционной проверки сиротских учреждений специалистами уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, советники Кузнецовой проверили условия проживания воспитанников Иркутского детского дома-интерната (ДДИ) №1, Иркутского детского дома-интерната №2 и Саянского детского дома-интерната.

Недостаточно эффективной оказалась работа по обеспечению выплат детям алиментов, их получают только 50% воспитанников. В одном из учреждений — Саянском ДДИ — выявлен вопиющий факт расходования около 30 000 рублей из вклада воспитанницы на приобретение товаров для общего пользования, причём это решение, как оказалось, согласовало межрайонное управление областного министерства социального развития.

Выяснилось, что иркутские ДДИ не обладают достаточным количеством специалистов, страдают от этого прежде всего дети — они не получают в нужном объёме качественную медицинскую помощь и образование, не в полной мере проходят реабилитационные мероприятия.

Проверка показала, что региональными властями нарушены нормативы Минтруда, согласно которым в каждом ДДИ должны работать два логопеда и один педагог-дефектолог. На уровне Иркутской области действует местный норматив, по которому наличие педагога-дефектолога не предусмотрено вообще — только два логопеда. Но и этот норматив на практике не выполняется — в Саянском ДДИ и Иркутском ДДИ №1 имеется всего по одному специалисту, каждому из которых приходится работать сверх нормы — 30 часов в неделю вместо 18. При этом даже такого времени не хватает, чтобы помочь 165 воспитанникам учреждения в первом учреждении и 130 во втором.

В инспекционной проверке также приняли участие врачи Детской городской клинической больницы им. З.А.Башляевой (г. Москва), которые тоже выявили ряд нарушений. В частности, в Саянском ДДИ врачи-педиатры не имеют доступа к протоколам лечения детей, а именно на основании этих документов должны приниматься решения о назначении лекарств. Из-за этого детям меняли препараты, в том числе на те, которые адекватной заменой не являются. Выявлены и случаи неадекватного подбора терапии. А при выписке детей из стационара они не получали никаких рекомендаций по дальнейшему лечению и наблюдению.

Инспекторы усомнились и в качестве проведения медицинских исследований. Например, у части детей в результате УЗИ якобы не было выявлено никаких патологий, тогда как наличие тяжёлых неврологических заболеваний ставит такой вывод под сомнение.

Проверка выявила и случаи сокрытия информации о травмировании детей: в 2017 году их якобы было всего четыре, а в 2018-м — не было вовсе, что опровергается записями в медицинских картах.

«Очередная проверка выявила очередные проблемы, нарушения в деятельности детских домов-интернатов», — заявила по итогам проверки уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова. Детский омбудсмен направила в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко официальное письмо, указывающее на необходимость исправления ситуации.

«Мы будем добиваться внимания к каждому ребёнку! Состояние детей в ДДИ — лакмусовая бумажка, показатель, по которому можно судить о состоянии в регионе ситуации с защитой детства», — подчеркнула Анна Кузнецова.