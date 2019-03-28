Ханты-Мансийск, 28 марта, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Югре запрещена продажа несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкостям к ним. Депутаты думы ХМАО 28 марта приняли соответствующий закон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никифорос Литрас. Курящий ребенок

Применение электронных систем доставки никотина (ЭСДН) оказывает, по мнению югорских парламентариев, вредное воздействие на подрастающее поколение. В некоторых жидкостях для ЭСДН содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид.

За продажу ЭСДН и жидкостей к ним введены административные штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для директоров магазинов — от 5 до 10 тыс. рублей. Торговые точки, как юрлица, могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.

Отметим, что на федеральном уровне вопрос реализации и использования ЭСДН и жидкостей к ним до сих пор не отрегулирован. На региональном уровне запрет на продажу вейпов несовершеннолетним введён в 20 субъектах РФ.