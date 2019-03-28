В Югре запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Ханты-Мансийск, 28 марта, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Югре запрещена продажа несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкостям к ним. Депутаты думы ХМАО 28 марта приняли соответствующий закон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Применение электронных систем доставки никотина (ЭСДН) оказывает, по мнению югорских парламентариев, вредное воздействие на подрастающее поколение. В некоторых жидкостях для ЭСДН содержатся токсичные вещества, такие как формальдегид.
За продажу ЭСДН и жидкостей к ним введены административные штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для директоров магазинов — от 5 до 10 тыс. рублей. Торговые точки, как юрлица, могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей.
Отметим, что на федеральном уровне вопрос реализации и использования ЭСДН и жидкостей к ним до сих пор не отрегулирован. На региональном уровне запрет на продажу вейпов несовершеннолетним введён в 20 субъектах РФ.