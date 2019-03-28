Новосибирск, 28 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с докладом на итоговом заседании Коллегии Министерства культуры России, которое накануне, 27 марта, прошло под председательством министра культуры Владимира Мединского в Москве.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Андрей Травников рассказал как в 2018 году шла работа по подготовке раздела о национальном проекте «Культура» в доклад к заседанию Государственного совета России по вопросу «Об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одно из основных предложений — включить в перечень мероприятий федерального проекта «Культурная среда» укрепление материально-технической базы детских музыкальных, художественных школ, училищ и школ искусств через их строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Как рассказал глава Новосибирской области, чаще всего звучал запрос в отношении развития детских школ искусств и детских музыкальных школ. По согласованию с Министерством культуры РФ этот вопрос был вынесен на рассмотрение президиума Государственного совета Российской Федерации, он вошёл в перечень поручений. Андрей Травников надеется, что эту инициативу удастся поддержать.

Он также отметил, что три заседания рабочей подгруппы было проведено в сжатые сроки, собраны необходимые материалы и подготовлен раздел в доклад Госсовета. Правительство Новосибирской области привлекло к участию в работе субъекты Федерации, свои предложения и замечания подготовили 73 региона. В общей сложности представлено 155 предложений.

«В ходе работы у нас сложилось конструктивное и плодотворное взаимодействие с Минкультуры и его ведущими учреждениями, с регионами России», — подчеркнул он.

Как рассказали в правительстве региона, министр Культуры РФ Владимир Мединский в докладе о результатах деятельности министерства в 2018 году отметил Новосибирскую область среди регионов, где увеличивается финансирование сферы культуры.