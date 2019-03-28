Чеджу, Южная Корея, 28 марта, 2019, 13:39 — ИА Регнум. 28 марта недалеко от южнокорейского острова Чеджу произошло землетрясение магнитудой 2,2. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

(сс) J. Patrick Fischer Чеджу

По данным СМИ, землетрясение произошло в 16:21 по местному времени, эпицентр находился в 40 км к восток-северо-востоку от города Чеджу, расположенном на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Как сообщили представители метеорологической службы: «Землетрясение такой силы не может нанести жителям страны ущерба».

Известно, что это четвертое землетрясение, произошедшее недалеко от острова Чеджу. Первое землетрясение магнитудой 2,4 произошло 11 марта в 13 км к западу-юго-западу от города, второе землетрясение магнитудой 2,4 произошло 13 марта в 40 км от города. Третье землетрясение магнитудой 2,6 произошло 17 марта в 29 км к западу от города Согвипхо (провинция Чеджудо).