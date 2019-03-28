Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Горит квартира в жилом доме на Сестрорецкой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Людей из здания спасают по пожарным лестницам, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today Пожар на Сестрорецкой улице Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Сообщение о пожаре поступило 28 марта в 12:20 мск от дома 6 по Сестрорецкой улице. Первые подразделения пожарных прибыли к месту вызова в течение шести минут. Они увидели, что огонь вырывается из окон третьего этажа.

Как установлено, в четырехэтажном доме на третьем этаже горит комната на площади 20 кв. метров и коридор на площади 50 кв. метров.

«Эвакуированы восемь человек. Эвакуация жильцов продолжается, в том числе при помощи пожарных лестниц через оконные проемы», — сообщили в ГУ МЧС.

Пожар по второму номеру сложности тушат 65 человек и 18 единиц техники.