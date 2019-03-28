На севере Петербурга людей спасают из здания, где горит квартира
Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Горит квартира в жилом доме на Сестрорецкой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Людей из здания спасают по пожарным лестницам, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Сообщение о пожаре поступило 28 марта в 12:20 мск от дома 6 по Сестрорецкой улице. Первые подразделения пожарных прибыли к месту вызова в течение шести минут. Они увидели, что огонь вырывается из окон третьего этажа.
Как установлено, в четырехэтажном доме на третьем этаже горит комната на площади 20 кв. метров и коридор на площади 50 кв. метров.
«Эвакуированы восемь человек. Эвакуация жильцов продолжается, в том числе при помощи пожарных лестниц через оконные проемы», — сообщили в ГУ МЧС.
Пожар по второму номеру сложности тушат 65 человек и 18 единиц техники.