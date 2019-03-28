Ярославль, 28 марта, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Идея объединения с Александринским театром расколола труппу и руководство ярославского театра имени Волкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это стало ясно на встрече труппы, посвященной возможному слиянию.

Евгений Марчелли и Алексей Турукалов

На встрече была озвучена информация о том, что приказа об объединении еще нет. Действия по слиянию театров продлятся полгода. За это время будут разработаны документы, предусматривающие создание «национального театра».

За слияние выступает художественный руководитель Волковского Евгений Марчелли и его единомышленники — актеры, которые активно задействованы в спектаклях, в том числе самого Марчелли. Партию противников составляет директор театра Алексей Турукалов и актеры, обделенные вниманием художественного руководителя.

«Выступление Евгения Жозефовича мне очень напоминает выступление Остапа Бендера в Нью-Васюках, — сказал актер Андрей Зубков. — Мне интересно, почему этот сбор труппы возник уже после вашей встречи с Фокиным и Мединским, а не до того, и почему мы не обсуждали это до вашей встречи. Я сейчас не буду говорить о тех людях, которых вы быстро созвали и инициировали это объединение театров. Я считаю, что сейчас артисты труппы являются заложниками ситуации, потому что это наиболее зависимые от вас люди. Потому, что вы можете не давать роли, что вы делаете со мной 10 лет, и, естественно тогда зарплата будет 14 тысяч».

«Что за слияние, объединение? Почему таким кавалерийским наскоком? Какая инициатива снизу? Я 50 лет работаю в этом театре. У нас нет ни художественного совета, ни творческого совета. Вы окружили себя молодыми, хорошими, талантливыми ведущими артистами, которые всегда возьмут под козырек. Но есть еще часть труппы, которая давно служит нашему театру. Я верю нашим горожанам, их интуиции», — сказала актриса Татьяна Иванова.

Актер Владимир Майзингер предложил критикующим идею объединения показать какую-либо перспективу. По его мнению, пути назад нет, всё не может оставаться так, как есть. Впрочем, беседу актеров вряд ли можно было назвать конструктивным диалогом. Встреча проходила на повышенных тонах.

«Я занят, я не занят — такая ситуация в любом театре, — заявил сторонник объединения актер Виталий Даушев. — Мы говорим о том проекте, который будет представлять Россию за рубежом. Кто знает о Волковском театре? Когда говоришь о Ярославле, говорят «Локомотив», и только потом «Волковский театр». Кто вас знает?»

Очевидно, что актеры, выступающие за объединение, рассчитывают получить в новом театре новые перспективы. Противники понимают, что если не востребованы сейчас, не получат преимуществ и потом. Многим из них не нравится и сегодняшняя ситуация в театре.

После встречи Евгений Марчелли сказал, что расстроен негативной реакцией части труппы и ярославцев.

Также своё мнение о ситуации высказал присутствовавший на встрече заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, который посоветовал «бояться данайцев, приносящих дары».