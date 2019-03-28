Вашингтон, 28 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Очередное обновление игры Minecraft принесло с собой заметное изменение: из её главного меню исчезло упоминание её создателя — Маркуса Персонна, известного миру геймеров под ником Notch. Об этом 28 марта сообщил портал PC Gamer.

Minecraft

Издание отмечает, что это изменения было внедрено «по-тихому». Сотрудники журнала решили проверить историю кода игры в Minecraft Wiki и убедились в том, что из неё действительно исчезли соответствующие строчки.

Читайте также: Видео: опубликован первый тизер-трейлер Borderlands 3

Известно, что Маркус Персонн продал студию Mojang AB компании Microsoft в 2014 году за $2,5 млрд и с момента продажи никак не участвовал в её разработке. Тогда он заявил, что не хочет брать не себя ответственность за нечто, имеющее такое больше значение.