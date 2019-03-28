Оренбург, 28 марта, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области сбывается прогноз о раннем приходе весны в регион. Согласно прогнозам вскрытие Урала ожидали 8−13 апреля, а очищение ото льда произошло ещё раньше. Сейчас на реке в районе Зауральной рощи образовалась полынья. Лёд остаётся только у берега, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Урал. Вид с Набережной в Оренбурге

По данным Оренбургского ЦГМС, на 28 марта на всех реках идут процесс таяния льда и вскрытия рек. На Урале в районе Оренбурга наблюдается полынья, в районе Орска — забереги, возле Илека — ледостав, у Донского — закраины, в Кваркенском районе — лёд поднялся, а уровень воды повысился на 8 сантиметров. На сегодняшний день, больше всего повысился уровень воды в реке Большой Юшатырь в Октябрьском районе — на 22 сантиметра.

С 28 марта по 3 апреля на всей территории Оренбуржья ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине прогнозируемого периода — дождь от небольшого до умеренного, на востоке региона дождь с мокрым снегом. Среднесуточная температура воздуха повсеместно ожидается выше среднемноголетнего значения на 5−6°С, что активно повлияет на развитие паводка.

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