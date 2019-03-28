Хараре, 28 марта, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь пострадавшим от циклона в одной из удаленных деревень Зимбабве достигла региона спустя 12 дней после трагедии, сообщает 28 марта Associated Press.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Гуманитарный груз

В результате действия стихии, практически вся деревня была разрушена. Пока нет никакой достоверной информации о количестве погибших и пропавших без вести. Регион практически отрезан от всей остальной страны.

«Впервые мы получили хоть какую-то гуманитарную помощь», — отметил 18-летний подросток, проживающий в пострадавшей от наводнения деревне.

Напомним, мощный циклон, обрушившийся на страны Восточной и Южной Африки, среди которых Мозамбик, Малави и Зимбабве, привел к тяжелым последствиям для миллионов людей. Отсутствие развитой инфраструктуры усугубило ситуацию.