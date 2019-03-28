Калуга, 28 марта, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Несчастный случай на производстве, повлекший травматическую ампутацию пальцев руки пострадавшего, произошёл в Калуге на предприятии ПАО"Калужский двигатель». Как сообщила 28 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, прокурорской проверкой было установлено, что работник предприятия осуществлял погрузочно-разгрузочные работы с нарушением требований охраны труда — стоя на вилах автопогрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Master-forum.ru Завод « Калужский двигатель»

В связи с нарушением работодателем требований Трудового кодекса РФ Калужской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрение на ПАО «КАДВИ» наложен денежный штраф.

По оперативным данным министерства труда и социальной защиты Калужской области, с начала 2019 года произошло семь несчастных случаях со смертельным исходом на производстве. Среди потерпевших в марте этого года — 40-летний продавец-кассир ООО «Агроторг» в Калуге, 55-летний литейщик ЗАО «УграКерам» в Бабынинском районе и 56-летний уборщик производственных помещений обнинского АО «Приборный завод «Сигнал».