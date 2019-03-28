Москва, 28 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Внедорожник Lada 4×4 Vision может стать популярным в Европе, считают в немецком издании Stern. Немецкое издание оценило внешний вид внедорожника. Там считают, что стиль милитари, который характерен для Lada 4×4 Vision, является мировым трендом. Эта модель внедорожника может стать популярной в Европе при условии, что ее стоимость будет такой же, как у «Нивы».

Журнал Stern Lada 4х4 Vision

Однако в Stern понимают, что улучшенный вид Lada 4×4 Vision по сравнению с «Нивой» стоит денег.

«Lada — означает «дешево», — пишет издание.

Напомним, в 2018 году компания «АвтоВАЗ» заявила о завершении производства Lada Priora. Автопроизводитель решил сосредоточиться на выпуске модели Lada 4×4 «Нива», которая всё еще популярна как в России, так и за рубежом.

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