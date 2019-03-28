Кодже, Южная Корея, 28 марта, 2019, 13:18 — ИА Регнум. 28 марта в южнокорейском городе Кодже состоялась церемония присвоения имен четырем ледокольным газовозам, построенным на верфи Окпхо судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Об этом сообщает Yonhap News.

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

Известно, что в церемонии имянаречения приняло участие более 150 человек, включая генерального директора компании Teekay Corporation Кеннета Хвида, заместителя правления НОВАТЭК Льва Феодосьева, а также представителей «Ямал СПГ».

Четырем ледокольным газовозам были присвоены имена русских исследователей Арктики, а именно — Николай Евгенов, Владимир Воронин, Георгий Ушаков, Яков Гаккель.

В 2014 году южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказы на строительство 15 ледокольных газовозов на сумму $320 млн. На сегодняшний день 10 судов спущено на воду. Все газовозы имеют длину 299 м, ширину 50 м, способны перевозить 172 600 кубометров сжиженного природного газа и дробить лед толщиной до 2,1 м.