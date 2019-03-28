Вашингтон, 28 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. «Россия бы предпочла иметь [в Белом доме] Хиллари [Клинтон], а не Дональда Трампа, я могу сказать вам это прямо сейчас», — заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox news 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

«Я надеюсь мы с ними хорошо поладим, но им было бы намного лучше, если бы президентом стала Хиллари Клинтон». «В том, что касается энергии, в том, что касается нефти и газа… Это огромная конкуренция с Россией. Хиллари не позволила бы вам бурить, не было бы нефти, не было бы газа, было бы нечем конкурировать», — продолжил Дональд Трамп.

Это заявление продолжает долгий ряд высказываний американского лидера о том, какую «жесткую» позицию он занимает по отношению к Российской Федерации.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, такие шаги Трампа, как вывод войск с территории Сирии, отказ от резкой риторики по Крыму и Украине, а также урегулирование отношений с КНДР могут трактоваться и как благоприятные с точки зрения национальных интересов России.