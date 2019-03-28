Сакраменто, США, 28 марта, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В сети запустили новый флешмоб: художники публикуют постеры, стилизованные под официальные афиши к выходу «Мстители 4: Финал».

Изображение пользователя Mr_Scholex Стэн Ли

Художник с ником BossLogic в своем Twitter опубликовал серию плакатов, созданных по подобию 32 изображений от Marvel Studio, выпущенных в преддверии финала супергеройской саги. На постерах пользователь изобразил Дэдпула (цветного — потому что этот персонаж жив) и Росомаху (черно-белого — потому что после событий «Логана» герой из «Людей Х» мертв). Дальше он также опубликовал кота Гуся из «Капитан Марвел» и самого Таноса. Кот оказался черно-белым.

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В ответ на пост пользователь Mr_Scholex прислал черно-белое изображение Стэна Ли, автора большей части всех героев Marvel Comics.

Все плакаты, как и в оригинальных макетах Marvel, пересекает надпись «Avenge the fallen» — «Отомсти за павших». Одноименный хештег в Twitter ведет к обсуждению плакатов в социальной сети.

Чуть позже телеканал AMC под тем же хештегом на своей странице в Twitter опубликовали нескольких персонажей своего сериала «Ходячие мертвецы» тоже в стилистике плакатов «Мстителей». Правда, изменив подпись на Avenge the dead — «Отомсти за мертвецов».

Фильм «Мстители 4: Финал» выйдет в мировой прокат 26 апреля. Он станет завершающим для серии из 22 фильмов, которую режиссеры проекта, братья Руссо, назвали «Сагой бесконечности».