Ярославль, 28 марта, 2019, 12:44 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» продолжает замену сетей водоснабжения и водоотведения на улицах города, которые в этом году будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Ярославльводоканал Реконструкция водопровода в Ярославле

В настоящее время специалисты приступили к выполнению работ на улице Республиканской. Здесь планируют проложить порядка двух километров водопровода. Изношенные стальные трубы на этом участке меняют на более прочные и износостойкие пластиковые.

«На улице Республиканской сейчас меняем водопровод диаметром 225 миллиметров, а впоследствии будем менять участок диаметром 500 миллиметров. Срок службы данных труб составляет 50 лет. Чтобы приступить к ремонту сетей на Республиканской, ранее нам пришлось провести реконструкцию трубопровода на перекрестке с улицей Свердлова. Сейчас на этом участке уложено временное асфальтовое покрытие. При наступлении благоприятных погодных условий дорожное полотно ЩМА будет восстановлено», — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Проводимые мероприятия позволят повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения и предотвратить нарушение асфальтового покрытия на отремонтированных дорогах из-за дефектов на инженерных сетях.

«На сегодняшний день совместно с правительством области организован штаб по синхронизации всех ремонтных работ на объектах национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сначала будут проведены ремонты на инженерных коммуникациях сетевых организаций. И только потом будет произведена укладка дорожного полотна подрядными организациями, которые будут определены в ходе конкурсных процедур», — отметил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

К работам в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Ярославский водоканала приступили еще в прошлом году. В настоящее время продолжается реконструкция сетей на улице Угличской. В стадии завершения объекты на Красноперевальском переулке и улице Гагарина. Закончен ремонт на проспекте Дзержинского.

Всего в рамках проекта 2019 года «Ярославльводоканал» заменит более 6 километров сетей.