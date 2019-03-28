Красноярск, 28 марта, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В рамках масштабного экономического форума, стартовавшего сегодня, 28 марта, в Красноярске, уже подписан ряд соглашений.

Вадим Кофман, krskstate.ru Рабочая встреча в рамках КЭФ-2019

В частности, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, между агентством труда и занятости населения региона и советом по профессиональным квалификациям (СПК) в области сварки подписано соглашение о сотрудничестве в области развития Национальной системы квалификаций (НСК).

Уточняется, что соглашение позволит сторонам «активно развивать региональный рынок труда на основе НСК».

Ещё одно соглашение — о сотрудничестве — подписано между правительством Красноярского края и Альфа-банком. Согласно информации региональных властей, речь идёт «о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона». Соглашение предусматривает взаимодействие в области инвестиционных проектов, привлечения частных инвестиций в экономику региона и так далее.

Соглашение о сотрудничестве подписано также между правительством Красноярского края и банком ВТБ.

В пресс-центре КЭФ подчеркнули, что документ предусматривает «взаимодействие сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, а также развитие и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры в регионе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум пройдёт 28−30 марта в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске. В мероприятиях форума запланировано участие порядка 5 тысяч человек и более 300 спикеров.